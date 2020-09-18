Bugün milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş motorinin ise 25 kuruş zam yapıldı. Peki, 19 Eylül benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,88 liraya, İzmir'de 6,67 liradan 6,95 liraya yükselecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,04 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,74 liradan 5,99 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 6,07 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldikten sonra 1,950 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıklamasının ardından 44 doları aşan Brent petrol de 43 dolara çekildikten sonra bu düzeyde yatay düzeylerde işlem görüyor.
OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nın ardından konuşan Novak, küresel düzeyde ticari petrol stoklarının Ağustos ayında 45 milyon varil düştüğünü, mevcut durumda kürsel petrol tüketiminin de günde ortalama 93 milyon varil düzeyinde olduğunu söyledi.
Novak ayrıca, mevcut petrol fiyatlarının genel olarak piyasaların durumunu yansıttığını, günlük ortala petrol üretiminin, genel talebin 1.5 - 2.0 milyon varil altında olduğunu vurgladı. Bakan, küresel petrol talebinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde tam anlamıyla toparlanmasını beklediklerini ekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar,
- altın yüzde 0.36 artışla 1,951.38 dolar,
- gümüş yüzde 0.32 artışla 27.12 dolar,
- bakır yüzde 0.04 artışla 6,795.00 dolar,
- platin yüzde 0.35 artışla 941.93 dolar,
- paladyum yüzde 0.33 artışla 2,340.29 dolar düzeyindeydi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 43,63 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,63 dolardan işlem görüyor. Dün 43,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 43,63 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,23 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki artışta, perşembe günü yapılan OPEC+ grubu toplantısında petrol üreticisi ülkelerin birlik ve petrol kısıtlamalarına uyma konusundaki kararlılık açıklaması etkili oldu.
Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Enerji Uzmanı Tolga Uysal, Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede, birçok OPEC ülkesinin üretim kesintilerine uyma konusunda kararlılık gösterdiğini belirterek, "Fakat Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Nijerya gibi ülkeler kota üzeri bir üretim yaptılar ve yıl sonuna kadar bunu telafi etmeleri isteniyor. Rusya'nın da kısıntılara ne kadar uyacağını zaman gösterecek. Bu yüzden burada yaşanabilecek bir kırılma fiyatları aşağı baskılayabilir." ifadelerini kullandı.
Arz-talep dengesindeki kırılganlığın devam ettiğine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını nedeniyle talep tarafında yaşanan azalma en önemli faktör olarak önümüze çıkıyor. Bu yıl içinde OPEC tarafından gerçekleştirilen arzı azaltma amaçlı yüzde 10 civarı günlük petrol kısıtlamasına rağmen arz ve talebin dengeye gelmesinin önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar sürebileceğini düşünüyorum. Burada en önemli etken Kovid-19 aşısının bulunması ve kullanılmaya başlanması olacaktır. Arz tarafında 9,7 milyon varille başlayan kısıtlamalar şu an 7,7 milyon varile düşürüldü ve yıl sonuna kadar bu şekilde devam edilecek. 2021'de de 6 milyon varile yakın günlük bir kısıntı yapılması planlanıyor. Fakat Kovid-19 sebebiyle bu yıl ülke ekonomilerinin daralacak olması ve hava yolu ulaşımının neredeyse yarı yarıya düşmesi talep tarafının kolay kolay toplanamayacağı sinyalini veriyor."
Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub da OPEC+ grubunun talep ve Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerinin devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'ın kesinti kararına uymayan ülkelere tepkisinin "bu oyunu kimin yönettiği" konusunda oldukça net bir gösterge olduğunu ifade etti.
Meksika Körfezi'ni bir aydan kısa süre içinde ikinci kez vuran kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması da fiyatların daha fazla yükselmesini baskılayan unsurlar arasında yer aldı.
Brent petrolde teknik olarak 43,69 ile 43,76 dolar aralığının direnç, 43,51 ile 43,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.