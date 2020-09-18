Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    12 bin kadına dijital eğitim

    Vodafone Vakfı'nın desteğiyle Türkiye İş Kurumu ve işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesinin ilk yılında 11 ilde 12 bin kadına eğitim verilecek.

    12 bin kadına dijital eğitim
    Türkiye Vodafone Vakfı'nın desteğiyle İş Kurumu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesinin ilk yılında 11 ilde 12 bin kadına eğitim verilecek. 'Dijital Okuryazarlık' ve 'Dijital Pazarlama' olmak üzere 2 farklı eğitim programının hazırlandığı projede, kadınlara sınıfta ve dijital ortamda eğitim verilecek. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yapacağız" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 12 bin kadına dijital eğitim
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri