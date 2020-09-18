12 bin kadına dijital eğitim

Türkiye Vodafone Vakfı'nın desteğiyle Türkiye İş Kurumu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesinin ilk yılında 11 ilde 12 bin kadına eğitim verilecek. 'Dijital Okuryazarlık' ve 'Dijital Pazarlama' olmak üzere 2 farklı eğitim programının hazırlandığı projede, kadınlara sınıfta ve dijital ortamda eğitim verilecek. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yapacağız" diye konuştu.