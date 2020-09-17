Bankalara borcu olanlara, kredi yapılandırması bekleyenlere ev alacaklara iyi haberler gelmiyor. Bu anlamda kamu ve özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını yükseltiyor. Bu açıdan baktığımız zaman Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranlarını 1.29'a çıkardı. Bankalara kredi borcu olanlar uzun süredir verilecek olan kredi yapılandırma desteği müjdesini bekliyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları, tarihinin en iyi kredi destek kampanyasını başlatmıştı. Açıklanan kredi kampanyasında konut kredisi faiz oranları oldukça düşürüldü. Fakat son dönemde konutta kredi faiz arttırımı yapıldı.
KONUT KREDİSİ BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Özel bankalar süreçte konut kredisi borç transferi faiz oranı rakamlarını düşürmüş ancak vatandaş haklı olarak konut kredisi ekspertiz ücreti, hayat sigortası ve dosya masrafı gibi rakamları bir kez daha masraf olarak ödememek için yapılandırma müjdesi verilecek umudu ile beklemede kalmaya devam etmişti.
Kamu bankalarının açıkladıkları rekor görev zararı rakamları bu müjdenin gelme ihtimalini düşürürken özel bankalarda da faiz oranları yükselişe geçti.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 1.29
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.21
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Sarıpanjur konut kredisi: 1.29
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.15
FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06'ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60'a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31'e yükseldi. Tüm tüketici kredisi faiz oranları 25 Kasım 2019 haftasından bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çıktı. 2020 boyunca da tüketici kredi faizlerindeki en yüksek oran da görülmüş oldu.
Konuya ilişkin bilgi veren bir analist kredi faizlerinin yüzde 20'nin üzerini göreceğini vurguladı. Kredilerde frene basılmasını öngören analistler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) da aktif rasyosu uygulamasını bu hafta içinde kaldırması beklentisi içinde.
YÜZ BİNLERCE LİRA FAZLA ÖDENİYOR
Daha önce verilen kredi ile şimdi verilen kredinin karşılaştırması şu şekilde
180 ay vade için çekilecek 300 bin TL 'lik kredide geri ödeme detayları şu şekilde
0,64 faiz oranında, aylık 2.800 TL ve toplamda 506 bin TL geri ödeme isteyen bankalar;
1,29 faiz oranında aynı talep için aylık 4.200 TL ve 773 bin TL geri ödeme istemeye başladı
Buna göre bakacak olursak kredi faiz oranlarının hemen hemen 2 kat arttığı ve vatandaşların öncekine göre 267 bin TL daha fazla ödeme yapacağı görüldü.
İNG BANK KREDİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI!
Başka bankalara olan kredi borçları için müşterilerine taşıma imkanı veren bankalardan birisi de ING Bank oldu. ING Bank müşterileri kredi borçlarının tamamını bir yerde toplayarak uygun faizle ödeme imkanına kavuşuyorlar. Müşterilere ING Bank tarafından sunulan kampanyaya göre borçlarını taşıyanlara Aylık yüzde 1,09'dan başlayan şartlarla ve 36 aya kadar vadeyle ihtiyaç kredisi hesabı açılıyor. ING Finansbank'tan 36 ay vadeli 15.000 TL kredi kullanan müşteriler bankaya her ay 525 TL ödeme yapıyorlar.
DENİZBANK KREDİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI!
Denizbank tarafından emelki müşteriler için özel bir bankacılık ürünü sunuldu. Buna göre emekli maaşlarını Denizbank'a taşıyan müşteriler aynı zamanda diğer bankalara olan tüm borçlarını da taşıyabiliyorlar. Vatandaşlar diğer bankalara olan kredi borçlarını 36 ay vadede aylık 1,17 faizle taşıma imkanına kavuşuyorlar. Bu kapsamda yeni bir ihtiyaç kredisi hesabı açılarak müşterilerin kolay bir şekilde borçlarını ödeme imkanı bulmaları sağlanıyor. Denizbank'tan 36 ay vadeli 10.000 TL bu şekilde kredi kullanan müşteriler bankaya her ay 355 TL ödeme yapıyorlar.