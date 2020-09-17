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    • 01.11.2020 18:12
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    Vatandaşlar dikkat: Başvuru yapana o ücret iade ediliyor

    Kredi borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Yapılan açıklamada binlerce vatandaşa para iadesi yapılacağına yer verildi. İşte o açıklama ve detaylar.

    Vatandaşlar dikkat: Başvuru yapana 1141 TL'lik ücret iade ediliyor

    Uzmanlar daha önce yüksek oranla kredi kullanmış kişilerin düşen faiz oranlarıyla birlikte kredilerini yeniden yapılandırarak daha uygun ödeme koşullarına geçmesinin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bu anlamda kredi çeken vatandaşları yakından ilgilendiren haber geldi.

    TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU

    Edinilen bilgilere göre kendisinden kredi yapılandırmasında yüzde 1'lik ücret alındı ve bu kişi tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. Yapılan başvuru değerlendirildi ve Tüketici Hakem Heyeti vatandaşın lehine karar verdi.

    ON BİNLERCE KİŞİ KREDİYE BAŞVURU YAPTI

    1 Haziran günü kredi faiz oranlarında büyük indirim yapılması sonrası on binlerce vatandaş, ev almak üzere bankalara gitti. Hayalindeki evi almak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunu yaptı ve krediyi çekip evine geçti. Ancak bankalar, başvuran vatandaşlara dosya masrafının yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre yüzde 2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor.

    YENİSİ EKLENDİ

    Edinilen bilgilere göre bazı bankaların bu ek ücretlere bir yenisini daha eklediği öğrenildi. O da bankaların vatandaşlardan aldığı komisyon ücreti oldu. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş kalan kısmı üzerinden alınan yüzde 1'lik ücretin hiç bir şekilde yasal dayanağı bulunmuyor.

    EMSAL KARARLAR DA VAR

    Bu ücretin alınmamasına ilişkin mahkemeler tarafından verilen emsal kararlar da var. Kredi yapılandırması ile ilgili alınan emsal kararda "Bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.'' denildi.

    Kaynak: Yeni Şafak
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