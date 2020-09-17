Vatandaşlar dikkat: Başvuru yapana o ücret iade ediliyor

EMSAL KARARLAR DA VAR

Bu ücretin alınmamasına ilişkin mahkemeler tarafından verilen emsal kararlar da var. Kredi yapılandırması ile ilgili alınan emsal kararda "Bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.'' denildi.

Kaynak: Yeni Şafak