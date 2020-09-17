Dolar, sterlin ve euro alış satış fiyatları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,8360 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8890 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,7619

SATIŞ(TL) 9,7725