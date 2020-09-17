Dolar, sterlin ve euro alış satış fiyatları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,8360 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8890 lira olmuştu. Peki, dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum...
DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 9,7619
SATIŞ(TL) 9,7725
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 azalışla 369 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 13.079 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 6.015 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 5.021 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.035 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 19.717 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi önceki iki işlem günündeki değer kaybını yeni güne de taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,1787'den işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini, bankanın faiz oranı ve tahvil alım miktarını değiştirmesinin beklenmediğini kaydetti.
Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini belirten analistler, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.
Analistler, Brexit görüşmelerinde de anlaşmazlıkların sürdüğüne dikkati çekerek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI FED VE BOJ FAİZ KARARLARI SONRASI GERİLEDİ
Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının ardından negatif bir seyir izlendi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulurken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret edilmesi küresel risk iştahını olumsuz etkiledi.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2 gün süren toplantısından da yüzde eksi 0,1 düzeyindeki faizlerde ve sınırsız tahvil alımlarını içeren para politikasında herhangi bir değişiklik yapılmaması kararı çıktı.
BoJ'un karar metninde, yurt içi ve dışında Kovid-19'un olumsuz etkilerinin görülmeye devam ettiği belirtilerek, buna karşın Japonya ekonomisinin, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş sürmesi ile toparlanmaya başladığı vurgulandı.
Ekonominin; ertelenmiş talep, uyumlu finansal koşullar ve hükümetin ekonomik önlemleri ile yükselen bir trend içine girmesinin muhtemel olduğu ancak iyileşme hızının orta düzeyde kalmasının beklendiği aktarılan metinde, "Şimdilik banka, Kovid-19'un etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." değerlendirmelerine yer verildi.
Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 23.319 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artarak 105 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 3.276 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.090 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 24.383 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 2.410 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ve yoğun veri gündemi takip edilecek.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti.
Karar sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, dolar endeksi ise sınırlı yükselişle 93,4'e çıktı.
Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,8360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar, 7,5000 liradan satılıyor. 8,8340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8890 lira olmuştu.