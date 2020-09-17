Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.09.2020 13:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 13:42
    ABONE OL

    Son dakika: Başkanı Benli açıkladı: Lider bir sigorta şirketi olarak başladık

    Son dakika haberi... Başkanı , kurumun 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ile başladığını söyledi. Benli, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

    Türkiye Sigorta Başkanı Benli'den flaş açıklamalar

    Türkiye Sigorta Başkanı Atilla Benli, kurumun 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ile başladığını söyledi. Benli, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

    İşte Türkiye Sigorta Başkanı Benli'nin açıklamaları
    Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı
    Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız.
    (İstihdam) Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Türkiye Sigorta Başkanı Benli açıkladı: Lider bir sigorta şirketi olarak başladık
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri