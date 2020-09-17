Türkiye Sigorta Başkanı Atilla Benli, kurumun 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ile başladığını söyledi. Benli, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.
İşte Türkiye Sigorta Başkanı Benli'nin açıklamaları
Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı
Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız.
(İstihdam) Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.
Ayrıntılar geliyor...