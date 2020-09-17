P5 fiyatı ne kadar oldu? Sony PlaysStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? PS5 oyunları neler?

PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Aylardır beklenen tanıtım yapıldı ve Sony yeni nesil oyun konsolunu tanıttı. PlayStation 5 oyuncuları şimdiden heyecanlandırdı. 19 Kasım'da tüm dünyada satışa çıkacak konsolun dijital versiyonu ve CD'li standart versiyonu olacak. PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor. Peki, PS5 fiyatı ne kadar?

PS5 FİYATI NE KADAR OLDU?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.