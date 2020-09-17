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    • 17.09.2020 09:16
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    P5 fiyatı ne kadar oldu? Sony PlaysStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? ?

    PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araştrılmaya başlandı. Sony, oyun severlerin merakla beklediği yeni konsolu tanıttı. Kasım ayında ülkemizde de satışa çıkması beklenen araştırılıyor. Yeni konsolda heyecan verici oyunlar bizleri bekliyor. İşte, piyasaya çıkmasıyla birlikte ortalığı kasıp kavuracak ve fiyatı…

    takvim.com.tr
    P5 fiyatı ne kadar oldu? Sony PlaysStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? PS5 oyunları neler?

    PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Aylardır beklenen tanıtım yapıldı ve Sony yeni nesil oyun konsolunu tanıttı. PlayStation 5 oyuncuları şimdiden heyecanlandırdı. 19 Kasım'da tüm dünyada satışa çıkacak konsolun dijital versiyonu ve CD'li standart versiyonu olacak. PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor. Peki, PS5 fiyatı ne kadar?

    PS5 FİYATI NE KADAR OLDU?

    PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

    PS5 TÜRKİYE FİYATI!

    Ülkemizde oyun konsollarına uygulanan yüksek vergi nedeniyle PlayStation 5 için fiyat tahminleri yapılmaya başlandı. Tahminlere göre yeni nesil konsolun Türkiye satış fiyatının 6-7 bin TL civarında olması bekleniyor.

    PS5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

    PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

    PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

    PLAYSTATİON 5 OYUNLARI NELERDİR?

    Sony geçtiğimiz haftalarda platfromda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...

    Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" – Rockstar) – 2021

    Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

    Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA

    Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

    Project Athena (Square Enix) – TBA

    Stray (Annapurna Interactive) – 2021

    Returnal (Housemarque) – TBA

    Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

    Destruction Allstars (Lucid) – TBA

    Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

    Goodbye Volcano High – 2021

    Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

    Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

    Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

    Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

    Solar Ash (Heart Machine) – 2021

    Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

    Astro's Playroom (Japan Studio) – TBA

    Little Devil Inside – TBA

    NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

    BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

    Demon's Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

    Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

    Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021
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