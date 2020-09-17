P5 fiyatı ne kadar oldu? Sony PlaysStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? PS5 oyunları neler?

PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Aylardır beklenen tanıtım yapıldı ve Sony yeni nesil oyun konsolunu tanıttı. PlayStation 5 oyuncuları şimdiden heyecanlandırdı. 19 Kasım'da tüm dünyada satışa çıkacak konsolun dijital versiyonu ve CD'li standart versiyonu olacak. PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor. Peki, PS5 fiyatı ne kadar?
PS5 FİYATI NE KADAR OLDU?
PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.
PS5 TÜRKİYE FİYATI!
Ülkemizde oyun konsollarına uygulanan yüksek vergi nedeniyle PlayStation 5 için fiyat tahminleri yapılmaya başlandı. Tahminlere göre yeni nesil konsolun Türkiye satış fiyatının 6-7 bin TL civarında olması bekleniyor.
PS5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.
PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.
PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.
PLAYSTATİON 5 OYUNLARI NELERDİR?
Sony geçtiğimiz haftalarda platfromda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...
Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" – Rockstar) – 2021
Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020
Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA
Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA
Project Athena (Square Enix) – TBA
Stray (Annapurna Interactive) – 2021
Returnal (Housemarque) – TBA
Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA
Destruction Allstars (Lucid) – TBA
Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA
Goodbye Volcano High – 2021
Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA
Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021
Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020
Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020
Solar Ash (Heart Machine) – 2021
Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021
Astro's Playroom (Japan Studio) – TBA
Little Devil Inside – TBA
NBA 2K21 (2K) – Fall 2020
BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020
Demon's Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA
Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA
Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021