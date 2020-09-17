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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 22:35
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    • 17.09.2020 22:35
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    kaç para, ne kadar oldu? 2020 güncel zamlı fiyat listesi! Muratti, Parliament, , Camel, Kent...

    Eylül ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde 2020 güncel zamlı listesi merak ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün 'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışının uygulanıp uygulanmadığını merak edenler "Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Tiryakiler bu kapsamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte Muratti, Parliament, , Camel, Kent 2020 güncel zamlı fiyat listesi

    Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 2020 güncel zamlı fiyat listesi tiryakiler tarafından son dönemlerde yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış olması nedeniyle fiyatlarda herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Bu kapsamda sigara tiryakileri güncel fiyat listesini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte Muratti, Parliament, LM, Camel, Kent 2020 güncel zamlı fiyat listesi

    GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,00 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Medley 12,5 TL
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