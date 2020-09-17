Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 2020 güncel zamlı fiyat listesi tiryakiler tarafından son dönemlerde yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış olması nedeniyle fiyatlarda herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Bu kapsamda sigara tiryakileri güncel fiyat listesini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte Muratti, Parliament, LM, Camel, Kent 2020 güncel zamlı fiyat listesi
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Medley 12,5 TL