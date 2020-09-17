Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 2020 güncel zamlı fiyat listesi tiryakiler tarafından son dönemlerde yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış olması nedeniyle fiyatlarda herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Bu kapsamda sigara tiryakileri güncel fiyat listesini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte Muratti, Parliament, LM, Camel, Kent 2020 güncel zamlı fiyat listesi

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL