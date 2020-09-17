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    • 17.09.2020 22:28
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla 17 Eylül'ü 1.110,66 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla 17 Eylül'ü 1.110,66 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,88 -2,59
    Deva Holding 19,43 19,90 -2,36
    Sasa Polyester 16,66 17,00 -2,00
    Klimasan Klima 14,33 14,60 -1,85
    Şok Marketler 12,38 12,60 -1,75
    Vestel 16,88 17,16 -1,63
    Kartonsan 726,40 738,40 -1,63
    Otokar 145,80 147,90 -1,42
    Bursa Çimento 5,84 5,92 -1,35
    Gübre Fabrik. 28,06 28,40 -1,20
    Eczacıbaşı İlaç 6,74 6,82 -1,17
    Coca Cola İçecek 44,62 45,14 -1,15
    Akçansa 13,06 13,20 -1,06
    Aygaz 11,30 11,42 -1,05
    Aksa 6,84 6,91 -1,01
    Anadolu Efes 20,66 20,86 -0,96
    Kardemir (D) 3,14 3,17 -0,95
    T.S.K.B. 1,08 1,09 -0,92
    Koza Altın 79,55 80,25 -0,87
    İpek Doğal Enerji 11,96 12,05 -0,75

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