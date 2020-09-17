Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla 17 Eylül'ü 1.110,66 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|8,88
|-2,59
|Deva Holding
|19,43
|19,90
|-2,36
|Sasa Polyester
|16,66
|17,00
|-2,00
|Klimasan Klima
|14,33
|14,60
|-1,85
|Şok Marketler
|12,38
|12,60
|-1,75
|Vestel
|16,88
|17,16
|-1,63
|Kartonsan
|726,40
|738,40
|-1,63
|Otokar
|145,80
|147,90
|-1,42
|Bursa Çimento
|5,84
|5,92
|-1,35
|Gübre Fabrik.
|28,06
|28,40
|-1,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,74
|6,82
|-1,17
|Coca Cola İçecek
|44,62
|45,14
|-1,15
|Akçansa
|13,06
|13,20
|-1,06
|Aygaz
|11,30
|11,42
|-1,05
|Aksa
|6,84
|6,91
|-1,01
|Anadolu Efes
|20,66
|20,86
|-0,96
|Kardemir (D)
|3,14
|3,17
|-0,95
|T.S.K.B.
|1,08
|1,09
|-0,92
|Koza Altın
|79,55
|80,25
|-0,87
|İpek Doğal Enerji
|11,96
|12,05
|-0,75