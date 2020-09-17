Emekli promosyon taban tutarı artış imkanı şu sıralar emekliler tarafından araştırılıyor. Üç yılda bir emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat devam ederken taban tutara yeni artış konuşuluyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 625 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün. Emekliler promosyonda artış beklerken, TÜED tarafından önemli bir açıklama geldi.

"3 YIL MAAŞIMI SİZDEN ALACAĞIM" TAAHÜDÜ

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.