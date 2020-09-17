Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.09.2020 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 18:22
    ABONE OL

    17 Eylül Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları! , gram ve ne kadar oldu?

    17 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 473 liradan tamamladı. Bu bağlamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler , gram ve ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 17 Eylül Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasaların dördüncü işlem gününde altında anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı. Bu kapsamda 17 Eylül Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,60 473,80 472,50 472,70
    Cumhuriyet Ata Lira 3.121,00 3.142,00 3.114,00 3.135,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 436,00 431,00 436,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.050,00 3.070,00 3.043,00 3.063,00
    Yarım Ziynet 1.525,00 1.535,00 1.522,00 1.532,00
    Çeyrek Ziynet 763,00 768,00 761,00 766,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.

    UZMAN YORUMLARI

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    ALTIN FİYATLARI FED İLE DÜŞTÜ

    Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle dolar güç kazanınca, petrol fiyatları da, zayıf yakıt talebiyle ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düştü.

    ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.

    ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 416,000 varil azalarak, günde 5.0 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 8.8 milyon varil olarak belirlendi.

    Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 700,000 varil artarak günde ortalama 13.5 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı. ABD'de toplam petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 4.3 milyon varil arttı.

    Küresel emtia piyasalarında;

    - Brent petrol yüzde 1.66 düşüşle 42.18 dolar,

    - Batı Teksas yüzde 1.72 düşüşle 40.11 dolar,

    - altın yüzde 0.88 düşüşle 1,942.14 dolar,

    - gümüş yüzde 1.54 düşüşle 26.75 dolar,

    - bakır yüzde 0.50 artışla 6,792.00 dolar,

    - platin yüzde 3.09 düşüşle 943.45 dolar,

    - paladyum yüzde 1.22 düşüşle 2,366.51 dolar düzeyindeydi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 17 Eylül Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri