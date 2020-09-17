Piyasaların dördüncü işlem gününde altında anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı. Bu kapsamda 17 Eylül Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?