Piyasaların dördüncü işlem gününde altında anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı. Bu kapsamda 17 Eylül Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|473,60
|473,80
|472,50
|472,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.121,00
|3.142,00
|3.114,00
|3.135,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|432,00
|436,00
|431,00
|436,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.050,00
|3.070,00
|3.043,00
|3.063,00
|Yarım Ziynet
|1.525,00
|1.535,00
|1.522,00
|1.532,00
|Çeyrek Ziynet
|763,00
|768,00
|761,00
|766,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.
UZMAN YORUMLARI
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
ALTIN FİYATLARI FED İLE DÜŞTÜ
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle dolar güç kazanınca, petrol fiyatları da, zayıf yakıt talebiyle ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düştü.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.
ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 416,000 varil azalarak, günde 5.0 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 8.8 milyon varil olarak belirlendi.
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 700,000 varil artarak günde ortalama 13.5 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı. ABD'de toplam petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 4.3 milyon varil arttı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.66 düşüşle 42.18 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.72 düşüşle 40.11 dolar,
- altın yüzde 0.88 düşüşle 1,942.14 dolar,
- gümüş yüzde 1.54 düşüşle 26.75 dolar,
- bakır yüzde 0.50 artışla 6,792.00 dolar,
- platin yüzde 3.09 düşüşle 943.45 dolar,
- paladyum yüzde 1.22 düşüşle 2,366.51 dolar düzeyindeydi.