Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,24 ile spor oldu.