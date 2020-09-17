ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?



Çocuk yardımı ödemeleri Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yapılmaktadır. Ödemeler 2 aylık olarak hesaplanır, ödeme aylarında tutarlar hak sahiplerinin PTT hesaplarına aktarılır. Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır. T.C. kimlik numarasının son rakamı; '0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde, '2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde, '4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında, '6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde, '8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde, ödemelerini alabileceklerdir.

İşte ödeme tutarları:

İlkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, Erkek çocukları için 35 TL

Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, Erkek çocukları için 50 TL



ÖDEME HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



Çocuk yardımı ödemeleri Sosyal Güvenceli olunması, muhtaçlık halinin sona erdiğinin tespit edilmesi veya yardım ödeme şartlarının (eğitim devam ve sağlık kontrol) gerçekleştirilmemesi nedeni ile yardım ödemesi kesilebilir.