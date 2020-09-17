Faiz arttı! Ziraat Bankası yeni sonbahar kredileri! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faizleri yüzde kaç oldu?

Krediler ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar faizlerin artmasıyla birlikte konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faizleri yüzde kaç oldu? Sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden sıkça sorgulamaya başladı. Yeni bir ev ya da taşıt almak isteyen ya da farklı bir isteği için ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar yeni faiz oranlarını merak ediyor. İşte Ziraat Bankası oranları ve yeni kredi paketleri…
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 1.29
Eylül ayının ikinci yarısı itibarıyla kamu bankalarının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde uygulanacak konut kredisi faiz oranları şu şekilde:
Ziraat Bankası Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.05 (ikinci el ev alımlarında).
EVİN DEĞERİ ÖLÇÜSÜNDE KREDİ DESTEĞİ
Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.
Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.
EV KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Bu konudaki en önemli nokta, kredi puanınızın genel amaçlı krediler almak için yeterli olmasıdır. Tüketici kredilerini kullanırken, belirli kriterler de gereklidir. Maaşınızda bir kesinti ya da düşük bir kredi notunuz varsa veya kredi raporunuz yeterince temiz ve parlak değilse talebiniz reddedilebilir. Son yıllarda çok hızlı büyüyen bankalar, şubelerde kredi vermenin yanı sıra internetten, mobil cihazlardan SMS, otomatik vezne makinesi veya telefonla kredi imkanı da sunuyor. Belirli dönemlerde kampanya yaparken bile, tek bir kimlikle prosedür veya gelir belgesi gerektirmeden talepleri kabul ederler. Bankalardan veya finans kuruluşlarından alınan kredilerle birçok kişi nakit akışı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım yapma olanağına da sahiptir.
ZİRAAT BANKASI YENİ KREDİLER
SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ
Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması ile müşterilerimizin oluşacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasının yanı sıra yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi sunmaktayız. Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 36 ay vade ile kredilendirilebilecektir. Faiz oranı ise 0,99 olarak belirlendi.
TİCARİ TAŞIT KREDİSİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km ticari araç satın alacak kurumsal müşterilerimize Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi sunmaktayız. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km ticari araç satın alacak kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında faiz oranı değişmek üzere taşıt kredisi imkanı sunmaktayız. Bankamızla anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır. Faiz oranı ise 1,19 olarak belirlendi.