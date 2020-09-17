Çipli plaka hamlesi

Türkiye'nin teknolojide milli ve yerli hamleleri devam ederken, Avrupa'daki bir Türk şirketinden yeni proje duyurusu geldi. Geliştirilen proje sayesinde elektronik çipli plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor. Fransa merkezli Türk firması Zifort Immatriculation'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, "Geliştirdiğimiz sisteme İtalya, Belçika, Fransa, Hollanda, Katar gibi birçok ülkeden talep var. Ülkemizde devam eden yerli ve milli teknoloji atağına bizler de Türkiye'de oluşturacağımız üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.