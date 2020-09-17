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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 Gazete
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    Çipli plaka hamlesi

    'nin teknolojide milli ve yerli hamleleri devam ederken, Avrupa'daki bir Türk şirketinden duyurusu geldi. Geliştirilen proje sayesinde elektronik çipli plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor.

    Çipli plaka hamlesi

    Türkiye'nin teknolojide milli ve yerli hamleleri devam ederken, Avrupa'daki bir Türk şirketinden duyurusu geldi. Geliştirilen proje sayesinde elektronik çipli plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor. merkezli Türk firması Zifort Immatriculation'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, "Geliştirdiğimiz sisteme , , Fransa, , gibi birçok ülkeden talep var. Ülkemizde devam eden yerli ve milli teknoloji atağına bizler de Türkiye'de oluşturacağımız üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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