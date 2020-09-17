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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 22:27
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    • 17.09.2020 22:27
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla 17 Eylül'ü 1.110,66 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa Enerji 5,87 5,59 5,01
    Anadolu Grubu Holding 18,50 17,66 4,76
    Aksigorta 7,40 7,09 4,37
    Alarko GMYO 16,11 15,45 4,27
    Özak GMYO 3,98 3,83 3,92
    Tümosan Motor ve Traktör 7,80 7,51 3,86
    Net Holding 2,45 2,37 3,38
    Kordsa Teknik Tekstil 11,50 11,13 3,32
    Çimsa 12,50 12,16 2,80
    Karel Elektronik 16,99 16,54 2,72
    Şekerbank 1,55 1,51 2,65
    Doğuş Otomotiv 15,17 14,79 2,57
    Ereğli Demir Çelik 9,31 9,10 2,31
    Doğan Holding 2,26 2,21 2,26
    Arçelik 23,56 23,08 2,08
    Karsan Otomotiv 3,00 2,94 2,04
    Odaş Elektrik 2,61 2,56 1,95
    Kerevitaş Gıda 5,25 5,16 1,74
    Pegasus 47,06 46,30 1,64
    Hektaş 12,60 12,40 1,61

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 17 Eylül BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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