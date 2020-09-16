Bankaların çalışma saatleri değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde artış yaşandığı görülürken bankaların çalışma saatlerinde bazı değişikler yaşanıyor. Mart ayından 1 Haziran normalleşmeye kadar banka şubelerinde farklı saatler uygulanmıştı. Şimdi ise yeniden vakaların yükselişe geçmesiyle birlikte bazı bankaların çalışma saatleri değişti. Bu kapsamda gün içerisinde bankalarda işi olan vatandaşlar İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor sorusuna yanıt arıyor.

İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.