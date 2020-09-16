Bankaların çalışma saatleri değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde artış yaşandığı görülürken bankaların çalışma saatlerinde bazı değişikler yaşanıyor. Mart ayından 1 Haziran normalleşmeye kadar banka şubelerinde farklı saatler uygulanmıştı. Şimdi ise yeniden vakaların yükselişe geçmesiyle birlikte bazı bankaların çalışma saatleri değişti. Bu kapsamda gün içerisinde bankalarda işi olan vatandaşlar İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor sorusuna yanıt arıyor.
İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.
Ankara'da yer alan İş Bankası şubeleri karar sonrası sabah saat 10:00 itibari ile açılacak. Saat 10:00 - 12:30 arası çalışan İş Bankası şubeleri öğle arası tatili sonrası 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verdikten sonra kapanacak.
Halkbank çalışma saatleri: 09:00-17:00
Akbank çalışma saatleri: 12:00-17:00
Garanti çalışma saatleri: 12:00-17:00
İş Bankası çalışma saatleri: 12:00-17:00
TEB çalışma saatleri: 12:00-17:00
Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00-17:00
Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09:00-17:00
Yapı Kredi çalışma saatleri: 09:00-17:00