Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.09.2020 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 11:20
    ABONE OL

    , , Garanti, Akbank, Ziraat saat kaçta açılıyor, kapanıyor? değişti!

    ların çalışma saati merak ediliyor. Yeni tip koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte bazı illerde değişti. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Bu kapsamda çalışma saatleri de bankaya göre farklılık gösteriyor. Peki, , Ziraat, Garanti, , Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte o sorunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    Bankaların çalışma saatleri değişti!

    Bankaların çalışma saatleri değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde artış yaşandığı görülürken bankaların çalışma saatlerinde bazı değişikler yaşanıyor. Mart ayından 1 Haziran normalleşmeye kadar banka şubelerinde farklı saatler uygulanmıştı. Şimdi ise yeniden vakaların yükselişe geçmesiyle birlikte bazı bankaların çalışma saatleri değişti. Bu kapsamda gün içerisinde bankalarda işi olan vatandaşlar İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Akbank saat kaçta açılıyor, kapanıyor sorusuna yanıt arıyor.

    İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

    Ankara'da yer alan İş Bankası şubeleri karar sonrası sabah saat 10:00 itibari ile açılacak. Saat 10:00 - 12:30 arası çalışan İş Bankası şubeleri öğle arası tatili sonrası 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verdikten sonra kapanacak.

    Halkbank çalışma saatleri: 09:00-17:00

    Akbank çalışma saatleri: 12:00-17:00

    Garanti çalışma saatleri: 12:00-17:00

    İş Bankası çalışma saatleri: 12:00-17:00

    TEB çalışma saatleri: 12:00-17:00

    Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00-17:00

    Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09:00-17:00

    Yapı Kredi çalışma saatleri: 09:00-17:00
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Akbank, Ziraat saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri