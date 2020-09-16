Borç kapatma kredisi veren bankalar son günlerde merak konusu oluyor. Transfer kredisi olarak da adlandırılan borç kapatma kredisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Birden fazla bankaya borcu olan vatandaşlar, uygun borç kapatma kredisi ile ödemelerini tek banka üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Kamu ve özel bankalar tarafından borcu olan vatandaşlar için borç kapatma desteği kampanyaları açıklandı. Bu uygulama, borcu olanlar için rahatlatıcı bir çözüm olarak görülüyor. İşte borç kapatma kredisi veren bankalar

VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Vakıfbank aracılığı ile borcunu kapatmak isteyen banka müşterileri 50.000 TL' ye varan kredi çekebilir. Bankanın koşullarını sağlayan kişiler kredi almaya hak kazanacaktır. 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile sizde borcunuzu kapatarak yükünüzden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda Vakıfbank'tan borç kapatmak için çekeceğiniz krediden önce 6 aylık sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekmektedir.