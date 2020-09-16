SSK Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak sorusu şimdiden merakla beklenen gelişmelerinden birisi oldu. Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Bu kapsamda yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı da merak konusu oldu. Peki, 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.