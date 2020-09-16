SSK Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak sorusu şimdiden merakla beklenen gelişmelerinden birisi oldu. Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Bu kapsamda yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı da merak konusu oldu. Peki, 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.
En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
TÜFE TAHMİNİ %10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı.
Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
EK ÖDEME TUTARI ARTACAK MI?
Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.
ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
EN YÜKSEK 637 TL
Diğer formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.