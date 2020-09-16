Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgının da etkisiyle bu yıl rekor üzerine rekor kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Her zaman güvenli liman olarak görülen altın, yükseliş trendine devam ediyor.
Pandemide bütün sektörler gibi kendilerinin de etkilendiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Erhan Hoşhanlı, "Yavaş yavaş olumsuz etkisi kalkmaya başladı. Şimdi kapasitemiz yüzde 70'lere çıktı. Düğünler ve tasarruf için altın alımları başladı. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Dalgalanmalar olabilir ama kolaylıkla paraya çevrilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı altın her zaman iyi bir tasarruf aracıdır. Dünya dolar bazlı ekonomi yerine, altın varlıklarına dayalı sisteme geçmeye gayret ediyor. Bundan dolayı özellikle altın konusunda merkez bankaları ve ülkeler altına yönelik varlıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Sektörde e-ticaret uygulaması da yeni yeni hızlandı" dedi.
ALTINDA YENİ DÖNEM
E-ticarette özellikle gümüş takı ürünlerine talep artışı olduğunu bildiren Hoşhanlı, "Kıymetli taşları içeren pahalı ürünlerin de internetten satışlarının arttığını görmekteyiz. Bu da sektörümüz açısından yeni bir açılım. Daha önceden de yapılıyordu ama bu son dönemde artarak sektörün ilgilendiği bir alan haline geldi" diye konuştu.
ALTIN ALIRKEN AMAN DİKKAT
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hoşhanlı altın fiyatlarındaki yükseliş ile beraber sahtekarlıkların da artığına dikkat çekerek, "Altını bildiğiniz, tanıdığınız kuyumcudan almak lazım. Kuyumcu dışında bilmediğiniz yerden almayın. İnternetten de bilinen bir firmadan alın. Alışverişten sonra faturasını belgesini isteyin" uyarısında bulundu.
YOLCU BERABERİNDE ALTIN GETİRİYOR
Hoşhanlı, uçaklarda 6 aydır pandemiden dolayı yolcu beraberinde kabinlere valiz alınmadığını ancak yeni açıklanan karar ile bundan sonra yolcu beraberinde kıymetli eşya taşımaya izin verildiği söylendi.
Hoşhanlı, "Özellikle Anadolu'daki kuyumcular ve çantacılar bundan sıkıntı çekiyordu. Sadece Türkiye içinden değil, yurt dışına giderken de yanımızda pandemiden dolayı valiz götüremiyorduk. Böylece hem ihracatta hem de iç altın sirkülasyonunda üreticiler ve perakendeciler için çok önemli bir kolaylık yeniden sağlanmış oldu" diye konuştu.