Pandemide bütün sektörler gibi kendilerinin de etkilendiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Erhan Hoşhanlı, "Yavaş yavaş olumsuz etkisi kalkmaya başladı. Şimdi kapasitemiz yüzde 70'lere çıktı. Düğünler ve tasarruf için altın alımları başladı. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Dalgalanmalar olabilir ama kolaylıkla paraya çevrilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı altın her zaman iyi bir tasarruf aracıdır. Dünya dolar bazlı ekonomi yerine, altın varlıklarına dayalı sisteme geçmeye gayret ediyor. Bundan dolayı özellikle altın konusunda merkez bankaları ve ülkeler altına yönelik varlıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Sektörde e-ticaret uygulaması da yeni yeni hızlandı" dedi.