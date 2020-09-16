Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.09.2020 17:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 17:14
    ABONE OL

    'nın resmi hesabından tweet: ! Tepkiler gelince çark etti

    tanınan firmalarından , ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna cevap verdi. da bir kişinin 'Nutella helal mi?' sorusuna, ', helal değil' diyen firma, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

    Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz!

    İtalyan bir firması tarafından üretilen , helal olmadığını açıkladı. dan sorulan soruya karşı ', ' yanıtı tepkilere yol açtı.

    Tepkiler karşısında çark ettiler

    Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Nutella, hatalı tweet attıklarını söyleyerek özür diledi.

    Firma, ''Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz'' açıklamasında bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz! Tepkiler gelince çark etti
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri