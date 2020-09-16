Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4900 liradan, avro 8,8700 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8700 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4860 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8700 lira olmuştu. İşte 16 Eylül dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz Sterlini
ALIŞ(TL) 9,7426
SATIŞ(TL) 9,7488
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 474 bin 445 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 473 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 685 milyon 621 bin 189,52 lira, işlem miktarı ise 1.463,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 691 milyon 779 bin 657,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.234 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.104 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 5.077 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.070 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 20.011 puanda seyrediyor.
Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran avro/dolar paritesi, bugün ise yüzde 0,1 artışla 1,1858'den işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın Brexit görüşmelerinde anlaşmazlıkların sürdüğüne dikkati çeken analistler, bugün Avrupa'da dış ticaret, ABD'de ise perakende satış verilerinin takip edileceğini, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
İngiltere'de aylık enflasyon yüzde 0,4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendi.
Fed'in bugün faizlerde bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni para politikası stratejisini açıklamasının ardından gerçekleştirilen ilk toplantı olması dolayısıyla karar metni ve değerlendirmelerde yer alacak ipuçları yakından takip edilecek.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.
Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 14,8 ve ithalat yüzde 20,8 geriledi. Böylece dış ticaret dengesinde açık beklentilerinin aksine 248,3 milyar yen fazla oluştu.
İhracat odaklı büyümenin hakim olduğu Japonya'da, her ne kadar istenilen toparlanma elde edilmese de ihracattaki düşüşün ivme kaybettiği ve beklentilerin altında kaldığı görüldü.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 23.476 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 105,4 seviyesine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azalarak 3.279 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.436 puandan günü tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng edeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.705 puanda seyrediyor.