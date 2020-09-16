Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4900 liradan, avro 8,8700 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8700 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4860 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8700 lira olmuştu. İşte 16 Eylül dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz Sterlini

ALIŞ(TL) 9,7426

SATIŞ(TL) 9,7488