Analistler, Fed Başkanı Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası ilk kez gerçekleştirilen FOMC'nin karar metninin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Jackson Hole toplantısında, Fed'in artık ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini açıklayan Powell, istihdam için ise sayısal bir hedef ortaya koymayarak, "Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri devam etse de dün küresel risk iştahı ile borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Bugün Asya tarafında, Japonya'da açıklanan dış ticaret verileri takip edilirken, Fed kararları öncesinde borsalarda sakin bir seyir izlendi. Japonya'da ihracat ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 gerilese de düşüşün ivme kaybederek beklentilerden daha hafif olması, "dip noktasının görüldüğü" yorumlarını beraberinde getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.