İstanbul'da minibüsçülerden yüzde 35 zam talebi

10 İLE 15 BİN TL ARASINDA MALİYETİ VAR

Yaptıkları çalışmada minibüslere ekstra olarak konulacak 6 koltuğun esnafa maliyetinin projenin hazırlanma süreci ve ruhsata işlenmesi de dahil 10 ile 15 bin TL arasında olacağını kaydeden İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, normalde de taşıma kapasitelerinin 16+1 olduğunu bunun üzerine çıkması halinde otobüse gireceğini ancak ayakta yolcu taşınması için bu koltukların araçlarda bulunmadığını dile getirdi.

9+1, 11+1, 14+1 ve 16+1 olmak üzere İstanbul genelinde 6 bin 400 adet hatlı minibüs olduğunu da aktaran Bilge bu araçların yarısına koltuk eklenmesi gerektiğini ifade etti.