İnternetten alışveriş için uzmanlar uyardı!

"Bilişim güvenliği şirketleri pandemi ile ilgili pdf, mp4 ve docx belgelerine saklanan çok sayıda zararlı dosya tespit ettiler. Bu dosyalar kullanıcıların cihazlarını hedef alan tehditler içeriyor. Bazı zararlı dosyalar e-posta üzerinden yayılıyor. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gönderildiği iddia edilen bir Excel dosyasında koronavirüs kurbanlarının bir listesinin bulunduğu söyleniyor. E-posta ile gönderilen bu dosya aslında başka zararlı dosyaları gizlice indirmekte kullanılan bir Truva atı. Bir diğer casus Truva atı ise bulaştığı cihazdaki parolaları ve başka verileri toplayıp saldırgana gönderiyor. Şimdiye dek COVID-19 hakkında bilgi sunan sitelerin yüzde 93'ü zararlı yazılım barındırıyor. 2 bin 200'den fazla web sitesi ise şüpheli konumda bulunuyor. Bu siteler "Koronavirüs indirimi, tüm ürünlerde yüzde 10" sloganını kullanarak kullanıcıları tuzağa düşürüyor.