İŞKUR TYP personel alımı müjdesi verildi! MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

TYP personel alımı müjdesi verildi. İŞKUR TYP programı kapsamında okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında güvenlik, bakım onarım ve temizlik personeli gibi kadrolara alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Bu kapsamda okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi olmak isteyenler detayları öğrenmek istiyor. Peki, MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

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