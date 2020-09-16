Adeta talep patlaması yaşandı! Siparişlere yetişemiyorlar! 100 bin işçi daha olursa...

Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında mobilya sektörü yer alıyordu. Mart, Nisan ve Mayıs'ta koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen mobilya sektörü; normalleşme süreci, kredili konut satışları ve düğünlerle birlikte yeniden canlandı. Sektörde ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu belirten temsilciler, artan talebe yetişemediklerini aktardı. Taleplere yetişmeye çalışan marangoz ve atölyeler işçi sayısını artırırken, mesai saatleri de uzadı. Ancak artan talep nedeniyle siparişler yurt içinde en erken 40 günde teslim ediliyor.

EN ERKEN 40 GÜNDE...

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs süreci pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsten olumsuz etkilenen mobilya sektörü yeni normalin başladığı Haziran ayıyla birlikte hareketlendi. Düğünlerin yapılması ve evde kalma sürecinde mobilya ürünlerini değiştirmek isteyenler, mobilya mağazalarının yolunu tuttu. Taleplere yetişmeye çalışan marangoz ve atölyeler işçi sayısını artırırken, mesai saatleri de uzadı. Ancak artan talep nedeniyle siparişler yurt içinde en erken 40 günde teslim ediliyor.