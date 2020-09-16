Borsa günü düşüşle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile gıda içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.116,57 puanı gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek kazançlarını geri verdi ve günü 1.100 puanın üzerinde tamamladı.