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    • 16.09.2020 19:37
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    Borsada hangileri? İşte 16 Eylül BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla 16 Eylül'ü 1.107,11 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla 16 Eylül'ü 1.107,11 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alarko Holding 5,47 5,65 -3,19
    GSD Holding 2,09 2,15 -2,79
    Klimasan Klima 14,60 14,97 -2,47
    Ford Otosan 90,95 93,10 -2,31
    Şok Marketler 12,60 12,89 -2,25
    Türk Traktör 100,60 102,80 -2,14
    Mavi Giyim 38,30 39,00 -1,79
    İş GMYO 1,70 1,73 -1,73
    Odaş Elektrik 2,56 2,60 -1,54
    Enerjisa Enerji 8,62 8,73 -1,26
    Netaş Telekom. 15,70 15,90 -1,26
    Anadolu Efes 20,86 21,12 -1,23
    TAV Havalimanları 15,63 15,82 -1,20
    Tat Gıda 10,74 10,87 -1,20
    Kerevitaş Gıda 5,16 5,22 -1,15
    Petkim 4,35 4,40 -1,14
    Aksigorta 7,09 7,17 -1,12
    Emlak Konut GMYO 1,79 1,81 -1,10
    Türk Hava Yolları 10,62 10,73 -1,03
    Eczacıbaşı İlaç 6,82 6,89 -1,02

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