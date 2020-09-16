Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybıyla 16 Eylül'ü 1.107,11 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,47
|5,65
|-3,19
|GSD Holding
|2,09
|2,15
|-2,79
|Klimasan Klima
|14,60
|14,97
|-2,47
|Ford Otosan
|90,95
|93,10
|-2,31
|Şok Marketler
|12,60
|12,89
|-2,25
|Türk Traktör
|100,60
|102,80
|-2,14
|Mavi Giyim
|38,30
|39,00
|-1,79
|İş GMYO
|1,70
|1,73
|-1,73
|Odaş Elektrik
|2,56
|2,60
|-1,54
|Enerjisa Enerji
|8,62
|8,73
|-1,26
|Netaş Telekom.
|15,70
|15,90
|-1,26
|Anadolu Efes
|20,86
|21,12
|-1,23
|TAV Havalimanları
|15,63
|15,82
|-1,20
|Tat Gıda
|10,74
|10,87
|-1,20
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|5,22
|-1,15
|Petkim
|4,35
|4,40
|-1,14
|Aksigorta
|7,09
|7,17
|-1,12
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,81
|-1,10
|Türk Hava Yolları
|10,62
|10,73
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|6,82
|6,89
|-1,02