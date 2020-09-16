Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında özellikle son haftalarda inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 200 liraya geriledi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı. Peki, 15 Eylül canlı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları
15 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|469,60
|469,80
|473,60
|473,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.095,00
|3.116,00
|3.121,00
|3.142,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|432,00
|436,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3,025,00
|3.045,00
|3.050,00
|3.070,00
|Yarım Ziynet
|1.512,00
|1.522,00
|1.525,00
|1.535,00
|Çeyrek Ziynet
|756,00
|760,00
|763,00
|768,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.142,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazanarak 473,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 474 bin 445 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 473 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 685 milyon 621 bin 189,52 lira, işlem miktarı ise 1.463,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 691 milyon 779 bin 657,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
ABD hampetrol stoklarının, 11 Eylül'de sona eren haftada 9 milyon 510 bin varil azaldığına ilişkin verinin açıklanmasıyla, Brent 42 doların, ABD Batı Teksas hampetrolü de 40 doların üzerine yükseldi.
Yeni güne 1,950 dolar-1,960 aralığında başlayan altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı öncesinde gelen alımlarla 1,973 doları test ettikten sonra gerileyerek yeniden 1,960 doların altına çekildi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 790,000 varil yükseldi.
API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 3 milyon 760,000 bin varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 320,000 varil azaldı.
OPEC+ üretim kısıntısını günlük ortalama 9.7 milyon varilden 7.7 milyon varile indirmeyi kararlaştırmış, sonra önceki kısıntı taahhütlerini yerine getiremeyen ülkelerin fazladan kısıntıyla telafi etmeleri için kısıntı miktarı yüksek tutulmuştu.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.45 artışla 42.31 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.92 artışla 40.15 dolar,
- altın yüzde 0.18 artışla 1,957.44 dolar,
- gümüş yüzde 0.01 artışla 27.13 dolar,
- bakır yüzde 0.32 düşüşle 6,758.00 dolar,
- platin yüzde 0.08 düşüşle 971.51 dolar,
- paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,399.20 dolar düzeyindeydi.