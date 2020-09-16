Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında özellikle son haftalarda inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 200 liraya geriledi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı. Peki, 15 Eylül canlı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları

15 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?