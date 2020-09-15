BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürün indirimleri vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de kuruyemiş ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekerken Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem, Simbat Karışık Kuruyemiş, Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake, Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği fiyat etiketiyle ön planda yer alıyor. İşte BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

BİM 15 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

Simbat Jumbo Antep Fıstığı

• 400 g