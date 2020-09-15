BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürün indirimleri vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de kuruyemiş ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekerken Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem, Simbat Karışık Kuruyemiş, Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake, Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği fiyat etiketiyle ön planda yer alıyor. İşte BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi
BİM 15 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Simbat Jumbo Antep Fıstığı
• 400 g
Simbat
Brezilya Cevizi
• 80 g
Simbat
Meyve Barı
• 18 g
• %100 meyveli
Kelly's
Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği
• 280 g
Party
Chialı ve Domates Fesleğen Çeşnili Mısır Cipsi
• 130 g
Star Krak
Tatlı Biber Çeşnili/Ballı Hardallı Popcorn
• 100 g
Bebeto
Vişne Aromalı Yumuşak Şeker
• 130 g
Bebeto
Tatlı Temalı Yumuşak Şeker
• 25 g
Cosby
Sürpriz Hediyeli Şeker
• 14 g
Moji Lolli
Lollipop Meyve Aromalı
• 25 g