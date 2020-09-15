KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Oto galerici olan ve A Haber'e konuşan Halit Karaaslan, kapora dolandırıcılığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karaaslan, "İstanbul'dan bir kişi ilana daha düşük fiyatlara araba ilanı koyuyor ve başka bir ilden bir alıcı da bu fiyatı görünce kapora ödeyecek olan kişilerden kaporaları toplayarak kayboluyorlar.