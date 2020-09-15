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    • 15.09.2020 20:40
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    16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! ŞOK'ta çarşamba günü hangi ürünler var?

    16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri, marketlerden alışveriş yapacak tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri arasında Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Kiwi Blender Seti, Everest 7" Tablet, S-link, 32 GB Metal Kasa Usb Bellek ve Teba Elektrikli Plastik Cezve dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta çarşamba günü hangi ürünler var? İşte ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinin listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğunda teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta Everest 7" Tablet, S-link, 32 GB Metal Kasa Usb Bellek, Alcatel 7" Tablet, Kiwi Blender Seti, Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Teba Elektrikli Plastik Cezve, Sinbo Torbasız Süpürge, Çelik Termos, Bienna Tekli Avize ürünleri fiyat etiketiyle ön planda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta çarşamba günü hangi ürünler var? İşte haftanın indirimli ürünleri

    ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    7'' Tablet
    • 4 Çekirdek 1,3 GHz işlemci • 1GB Ram
    • 7,0" TFT Ekran,
    1024 X 600 çözünürlük
    • 2580 mAh pil
    • Çocuk Modu
    • Göz Koruma
    • 16 GB dahili hafıza
    (128 GB a kadar arttırılabilir)

    Torbasız Süpürge
    • 3.5 L toz hazne kapasitesi
    • Hava çıkış, Motor koruma filtresi
    • 5 m kablo uzunluğu
    • 7,5 m çalışma yarıçapı
    • 350 W emiş gücü
    • 890 W
    • Yer aparatı,
    Kenar-köşe aparatı,
    Metal boru

    Kahvaltı Takımı Seti
    4 adet servis tabağı 25 cm,
    4 adet pasta tabağı 20 cm 4 adet çay bardağı,
    4 adet bardak altlığı 1 adet kayık tabak,
    1 adet zeytinlik 1 adet çerezlik/reçellik

    Çift Kişilik Çarşaf
    150x200 cm
    • Farklı renk
    seçenekleriyle

    İçim Tost Peyniri
    400 gr

    Haribo
    • 130 gr
    • Dinazor /Ekşi Tropikal

    Cafe Crown Latte
    16x17 gr

    İpana 3DW Luxe Kömür Etkili
    Diş Macunu • 75 ml
    +OralB Diş Fırçası
    Tekli

    Maylo
    Tuvalet Kağıdı
    40'lı

    Vernel Yumuşatıcılar yüzde 20 indirimli
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    Haberler Ekonomi ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! ŞOK'ta çarşamba günü hangi ürünler var?
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