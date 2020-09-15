Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,65
|5,14
|9,92
|Ford Otosan
|93,10
|86,50
|7,63
|Şok Marketler
|12,89
|12,33
|4,54
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|6,63
|3,92
|Doğan Holding
|2,23
|2,15
|3,72
|Migros Ticaret
|39,74
|38,34
|3,65
|Kartonsan
|671,30
|650,50
|3,20
|Sasa Polyester
|16,27
|15,80
|2,97
|Petkim
|4,40
|4,30
|2,33
|Albaraka Türk
|1,52
|1,49
|2,01
|GSD Holding
|2,15
|2,11
|1,90
|Koza Altın
|79,15
|77,85
|1,67
|Anadolu Efes
|21,12
|20,80
|1,54
|Ege Endüstri
|744,00
|733,00
|1,50
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|16,95
|1,47
|Bagfaş
|15,39
|15,17
|1,45
|Arçelik
|22,96
|22,66
|1,32
|Gübre Fabrik.
|28,60
|28,24
|1,27
|Deva Holding
|19,38
|19,14
|1,25
|Enka İnşaat
|6,76
|6,68
|1,20