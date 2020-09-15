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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 20:31
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    • 15.09.2020 20:37
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    'daki okullarda 9 aylık 523 vatandaş, kura ile belirlendi

    ’da bünyesinde görev yapacak 523 ki noter huzurunda kura ile çekimi yapıldı. Söz konusu temizlik ve güvenlik görevlisi işleri için hak kazanan vatandaşlar 9 ay çalışabilecek.

    İHA
    Okullarda işe alınacak 523 kişi belirlendi

    İŞ-KUR Elazığ İl Müdürlüğü 'Toplum Yararına Program'ı kapsamında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışması için 402 temizlik ve 121 güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu.

    Duyurunun ardından toplam 6 bin 371 kişi başvuru yapıldı. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından işe alınacakların belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

    Kovid-19 nedeniyle çok az sayıda adayın salona geldiği kura çekiminde, 9 aylığına çalışacak işçiler belirlendi.
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