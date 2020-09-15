SSK Engelli Emeklilik Tablosu (2008 ve Sonrası)



Engelli vatandaşlar için sigortalılık başlangıcı 2008 ve sonrası ise şartlar şu şekildedir;

10.2008 tarihi itibariyle sigortalılık süresi başlayan engelli vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosu;

Sigortalılık başlangıcı 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4100 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-3700 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3700 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4200 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-3800 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3800 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4300 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-3900 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3900 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4400 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4000 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.01.2012 ila 31.12.2012 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4500 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4100 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.01.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4600 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4200 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.01.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4680 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4300 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-39600 gündür.

Sigortalılık başlangıcı 01.10.2015 ve sonrasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;

Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4680 gün,

Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4320 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.





Bağ-Kur Engelli Emekli Şartları Tablosu

Bağ-Kur üzerinden emekli olacak engelli vatandaşlar için sigortalılık başlangıç tarihi baz alınmamaktadır. Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olan engelli vatandaşların, engelli emeklilik şartları şu şekilde yapılmaktadır;

Engel oranı %40 ila %49 arasında olan vatandaşlar için Bağ-Kur emeklilik şartı; 18 yıl-4600 gün,

Engel oranı %50 ila %59 arasında olan vatandaşlar için Bağ-Kur emeklilik şartı; 16 yıl-4320 gün,

Engel oranı %60 ve üzeri olan vatandaşlar için Bağ-Kur emeklilik şartı; 15 yıl-4960 gün olarak hesaplanmaktadır.