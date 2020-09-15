Oto yıkamada büyük fırsat var

COVİD-19 sürecinde ev, araba, toplu kullanım alanları gibi birçok alanda ekstra dezenfekte işlemlerine yönelik talep çok arttı. Bu süreçte en çok dezenfekte edilen alanlardan birisi, otomobiller oldu. Talep katlanınca firmaların doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Firmalar talebe yetişmeye çalışırken, girişimciler için de sektörde yeni fırsatlar ortaya çıktı. Para dergisinin haberine göre; birçok marka girişimcilere önemli franchising fırsatları sunuyor. Carismax'ın yetkilisi Görkem Tık, "100 metrekare ve üstü bir işletme ile yaklaşık 100 bin liralık bir maliyetle profesyonel bir tesis kurulumu yapabiliyoruz" dedi. AutoClub'ın Genel Müdürü Turgut Yüksekdağ da "Tüm bayiler yüzde 100 doluluk oranı ile çalışıyor. Yeni bayilerle büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu. Taleplerin 3 kat arttığını anlatan Dry Car Care Genel Müdürü Ergin Kayabaşı ise "İsim hakkı almıyoruz" dedi.

YEŞİM OKSAY