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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 22:09
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    • 15.09.2020 22:22
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    Küresel turizme yeni tip darbesi:

    Birleşmiş Milletler () uluslararası turist sayısının yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk 6 ayında yüzde 65 azaldığını ve küresel turizme a mal olduğunu bildirdi.  BM , "Ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısı 440 milyon kişi azaldı" açıklamasında bulundu.

    AA
    Küresel turizm büyük yara aldı

    BM Dünya Turizm Örgütü, Kovid-19'un turizm sektörüne etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

    Ülkelerin pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirdiği ve sınırları kapattığı belirtilen raporda, uluslararası turist sayısının bu yılın ilk 6 ayında yüzde 65 düştüğüne dikkat çekildi.

    Sadece Haziran'da ise geçen yılın aynı ayına göre bu yıl turist sayıları yüzde 93 geriledi.

    Kovid-19 nedeniyle ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısının 440 milyon kişi azaldığı ve küresel turizmde 460 milyar dolar gelir kaybı yaşandığı ifade edilen raporda, söz konusu kaybın 2009'daki küresel ekonomik krizde turizmde yaşanan gelir kaybından beş kat fazla olduğu belirtildi.

    Turizmdeki ani düşüşün milyonlarca işi ve işletmeyi ise riske attığı kaydedildi.

    Pandeminin turizmi en kötü vurduğu bölge yüzde 72 düşüşle virüsün ilk ortaya çıktığı Asya-Pasifik olurken, Avrupa'nın yüzde 66 düşüşle ikinci, Amerika kıtasının ise yüzde 55 düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

    BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ise "artık dünyanın birçok yerinde güvenli ve sorumlu uluslararası seyahatin mümkün olduğunu" belirterek, hükümetlerin küresel turizmin yeniden canlanması için özel sektör ile yakından çalışmasının önemine işaret etti.
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