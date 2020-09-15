Mide ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında mide ağrısı ve kanser hastalarının tedavilerinde kullanılan çam sakızının kilo fiyatı dikkat çekti. Artvin'de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 700 liradan satılıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çam sakızını toplaması da ustalık istiyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü olarak biliniyor.

TOPLAMASI USTALIK İSTİYOR

Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çam sakızını toplaması da ustalık istiyor.