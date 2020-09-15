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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 Gazete
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    araca her hafta !

    Pandemi süreci ile birlikte araç piyasasında başlayan fiyat hareketliliği sürüyor. fiyatları hızlı yükselişini sürdürüyor. Neredeyse her hafta geliyor.

    Her hafta zam!

    Pandemi süreci ile birlikte araç piyasasında başlayan fiyat hareketliliği sürüyor. fiyatları hızlı yükselişini sürdürüyor. Neredeyse her hafta geliyor. 1 hafta önce 100 bin liraya alınan otomobil, bir sonraki haftada 120 bin lira oluyor, böylece yükseliş devam ediyor. Fiyatları görünce araç almaktan vazgeçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, "Her araca değerinden 15 bin lira fazlası yazılmış" dedi. Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı da yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç alıp yüksekten satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirterek, fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını ifade etti.

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    Haberler Ekonomi İkinci el araca her hafta zam!
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