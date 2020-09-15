Pandemi süreci ile birlikte ikinci el araç piyasasında başlayan fiyat hareketliliği sürüyor. İkinci el otomobil fiyatları hızlı yükselişini sürdürüyor. Neredeyse her hafta zam geliyor. 1 hafta önce 100 bin liraya alınan otomobil, bir sonraki haftada 120 bin lira oluyor, böylece yükseliş devam ediyor. Fiyatları görünce araç almaktan vazgeçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, "Her araca değerinden 15 bin lira fazlası yazılmış" dedi. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı da yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç alıp yüksekten satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirterek, fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını ifade etti.