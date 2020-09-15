Alarko müdürlerinden iki milyarlık vurgun

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum İshak Alaton, vefatından önce 2012'de Türkiye'de stent üretimi için Alvimedica Şirketi'ni kurdu. Şirketin idaresine de aradaki güven ilişkisi kapsamında tanıdığı Cem Fadıl Bozkurt'a Genel Müdür sıfatı verildi. İshak Alaton vefat ettikten sonra 2016'da şirkette denetim yapıldı. Yıllar içerisinde şirketin birden çok projede, şirketin genel müdürü ve proje müdür tarafından milyar dolarlarca dolandırıldığı ortaya çıktı. Çatalca'da dünyanın ilk biyomedikal okul inşaatı "Alvimedica" şirketi tarafından başlatıldı. Şirketin proje müdürü Ayşegül Akın'dı. İddiaya göre genel müdür Cem Fadıl Bozkurt'un bilgisi dahilinde okul inşaatı işini piyasadan fiyat teklifi almadan, rayiç bedellerin üstünde, sözleşme yapmadan kendi tanıdıkları şirketlere verdi. 5 milyon 230 bin dolar olarak belirtilen okul inşaatına rağmen söz konusu şirketlerden 4 milyon dolar lira alınıp, şirkete 3 milyon dolar gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Hırvatistan'ın Split kentindeki Alvimedica Heart Center isimli hastanenin inşaatının piyasa rayicinin çok üzerinde 22 milyon euro ile bütçelendirildiği belirlendi.

VOLVO OKYANUS YARIŞLARI

Şirket, Volvo Ocean Race (Volvo Okyanus Yarışları) isimli organizyona sponsor oldu. Bu okyanus yarışına katılmak için yaklaşık 6 milyon euro bedelli yelkenliyi, Amerika'da kurulan sahibi ve tek yetkilisi şüpheli Cem Fadıl Bozkurt olan Alvimedica Yatching INC. Şirketi tarafından satın aldı. Kurulan şirket sanki çalıştıkları Alvimedica isimli şirketmiş imajıı vererek okyanus yarışı ile ilgili toplam 20 milyon euro ödeme yapıldı. Çin pazarında yer edinmek için master hizmetler anlaşması yaparak, Alivimedicanın yaklaşık 60 milyon Çin Yuanı (7.700.000,00 Euro) taahhütte bulunup, bugüne kadar 26.114.527,00 Çin Yuanı (3.500.000,00 Euro) ödeme yaptırdı. Fakat, Çin pazarında üretilen ürünlerin satış ruhsatını dahi alamadığı ortaya çıktı.

Bozkurt tarafından Alvimedica şirketinin dünya çapında markalaşıp büyüdüğünden bahisle Kabataş'taki Genel merkez binasının yetersiz kalacağından bahisle Zincirlikuyu'da 40.000,00 USD bedel ile 3 yıllık bina kiralandı. Kiralanan Alvimedica şirketinin Zincirlikuyu Genel Merkez Binası tadilatında da Genel Müdür Bozkurt ve proje müdürü Ayşegül Abenyakar'ın (Akın) aynı şekilde piyasa rayicinin çok üstünde ödemeler yaparak müşteki şirketi zarar uğrattı. Tespit edilen durum ardından Alvimedica, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yine Genel Müdür Bozkurt'un talimatıyla şirket ana serverlarından arşiv kayıtlarının silinmesi talimatıyla şüphelilerin şirket içerisindeki mail ağında yapmış oldukları konuşma içeriklerinin silinerek şirketin zararda değil karda olduğunu, şirketin borcunu 300 milyon dolar gibi gösterip, asıl borcunun 180 milyon dolar olduğunu sakladığı ve 120 milyon doları uhdesine geçirdiği tespit edildi. Savcılık şirketin toplam 2 milyar liralık zarar olduğunu tespit etti. İki çalışan hakkında açılan dolandırıcılık davası devam ediyor.