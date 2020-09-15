Her ay 581 TL ek ödeme yapılacak mı? Emeklilere yeni yardım geldi! Kira yardımı nedir, nasıl alınır?

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanabilecek aileler belirlenir.

(2) Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı; birinci fıkra hükümlerine göre ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.