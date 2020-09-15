Kredi ya da kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber verildi. Koronavirüs salgını sonrası kamu ve özel bankalar birçok farklı kredi paketlerini açıklamıştı. En son açıklanan paketler arasında borcun olanları rahatlatacak kredi desteği yer alıyor. Pandemi sürecinde bu kredi paketine dair detaylar merak edilirken bazı bankalar tekliflerini tek tek duyurdu. İşte borç kapatma kredisi veren bankalar
VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Vakıfbank aracılığı ile borcunu kapatmak isteyen banka müşterileri 50.000 TL' ye varan kredi çekebilir. Bankanın koşullarını sağlayan kişiler kredi almaya hak kazanacaktır. 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile sizde borcunuzu kapatarak yükünüzden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda Vakıfbank'tan borç kapatmak için çekeceğiniz krediden önce 6 aylık sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekmektedir.
TEB BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Ücret ve komisyon talep etmiyor.
Uygun faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi sağlanıyor.
Başvuru için istenilen belgelerle birlikte en yakın TEB şubesine gitmeniz yeterli oluyor.
DENİZBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Denizbank diğer bankalara göre 60 ay vade imkanı sağlamaktaydı. Ancak yeniden bir düzenleme gelerek 36 ay vadeye düşürüldü. Borcunu kapatmak isteyen kişilerin Denizbank'tan maaş alması şartı vardır. Ek olarak herhangi bir kefil de istenmiyor. İster emekli maaşınızı isterseniz de çalıştığınız maaşı Denizbank' a taşıyarak bu imkândan faydalanabilirsiniz.
AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Akbank yalnızca kendi banka müşterilerine 20.000 TL borç kapatma kredisi vermektedir. Aynı zamanda %1.25 oranında aylık faiz uygulamaktadır. Farklı bankalara borcu olan kişiler Akbank'ın kredisinden faydalanarak Akbank'a borçlanabilir. Uygun faiz oranları ile Akbank müşterileri için oldukça avantajlı bir kredi düzenlemesi yaptı. Sizde borcunuzu kapatmak veya Akbank çatısı altına toplamak istiyorsanız en yakın Akbank'a giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.
FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Finansbank müşterileri kolaylıkla borç kapatma kredisi kullanarak borçlarından kurtulabilir. Aynı zamanda farklı banka müşterileri borçlarını Finansbank' a toplayarak kısa süre içerisinde borçlarını silebilir. Bu kampanyadan faydalanabilmek için size en yakın şubeyi ziyaret edebilirsiniz.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?
Farklı bankalarda borçların tek bir bankaya toplanma işleminin başvurusu günümüzde hala ne yazık ki sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet yada cep telefonu üzerinden üzülerek söylemem gerekir ki başvuruda bulunamazsınız. Bu neden dolayı başvuru yapmak istediğiniz bankayı belirledikten sonra mecburen müracaat için ilgili bankanın bireysel iseniz bireysel müşteri departmanına esnaf iseniz ticari veya KOBİ müşteriler departmanına şahsen olarak başvurmanız gerekir.
Başvuru yapıldığı zaman banka çalışını sizin diğer bankalara olan borçlarınızı kendi ekranında görecektir. Şayet şartlara uygun iseniz yapmış olduğu ufak bir çalışma sonrasında size ne kadar kredi gerektiğini hesaplar. Bu hesaplama sonrası aylık ödeme miktarını da sizlere beyan eder. Şayet sizde kabul ederseniz karşı bankalara olan borçlarınızı EFT işlemi ile öder. Ödeme yapıldıktan sonra sizinde mutlaka borçlu olduğunuz bankayı arayarak durumu beyan etmeniz gerekir. Aksi taktirde yapılan EFT' deki tutar mevduat hesabınızda askıda kalır. Bu neden ile EFT işlemi sonrasında mutlaka mevcut bakiyeniz deki para ile borçların kapatılmasını talep etmelisiniz.