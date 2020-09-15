Kredi ya da kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber verildi. Koronavirüs salgını sonrası kamu ve özel bankalar birçok farklı kredi paketlerini açıklamıştı. En son açıklanan paketler arasında borcun olanları rahatlatacak kredi desteği yer alıyor. Pandemi sürecinde bu kredi paketine dair detaylar merak edilirken bazı bankalar tekliflerini tek tek duyurdu. İşte borç kapatma kredisi veren bankalar

VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Vakıfbank aracılığı ile borcunu kapatmak isteyen banka müşterileri 50.000 TL' ye varan kredi çekebilir. Bankanın koşullarını sağlayan kişiler kredi almaya hak kazanacaktır. 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile sizde borcunuzu kapatarak yükünüzden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda Vakıfbank'tan borç kapatmak için çekeceğiniz krediden önce 6 aylık sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekmektedir.