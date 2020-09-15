Dev otoyolda 5. etap tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız" dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, "Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden kedi yolları hizmete girecek. Sonra ana halatların imalatları bitip tabliyelerimizi yerleştireceğiz. İnşallah 18 Mart 2022'de burayı faaliyete almak için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.