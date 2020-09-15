A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. Birbirinden dikkat çeken teknoloji, mutfak ve ev ürünlerinin yer aldığı haftanın kataloğunda Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL, Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Xiaomi Mi Band Akıllı Bileklik 99,95 TL, Samsung 4K Ultra HD LED TV 4999 TL dikkat çekeceğe benziyor. Peki, A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinde başka neler var? İşte haftanın kataloğu

A101 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ