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    • 15.09.2020 23:46
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    17 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! A101'de Truva kasalı, üç tekerlekli scooter sürprizi

    17 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ile satışa sunulacak ürünler ve fiyat listesi belli oldu. A101'de bu hafta Samsung 4K Ultra HD LED TV 4999 TL, Xiaomi Mi Band Akıllı Bileklik 99,95 TL, Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 69,95 TL ve Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinin listesi...

    takvim.com.tr
    A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. Birbirinden dikkat çeken teknoloji, mutfak ve ev ürünlerinin yer aldığı haftanın kataloğunda Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL, Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Xiaomi Mi Band Akıllı Bileklik 99,95 TL, Samsung 4K Ultra HD LED TV 4999 TL dikkat çekeceğe benziyor. Peki, A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinde başka neler var? İşte haftanın kataloğu

    A101 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL

    Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL

    2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL

    SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL

    Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 9,95 TL

    Ayarlanabilir Boks Standı Seti 179,95 TL

    ABC Toz Deterjan 39,95 TL

    Çift Kişilik Battaniye 39,95 TL

    Eker Kaymak 100 g 5,90 TL
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    Haberler Ekonomi A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! A101'de Truva kasalı, üç tekerlekli scooter sürprizi
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