Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 9,68 ile spor oldu.