Yılların sabrı meyvesini verdi! Şimdi binlerce lira kazanıyor! Değeri yüksek olduğundan...

Son dönemlerde özellikle kendi işini kuran vatandaşların hikayeleri merak konusu oluyor. Bu gelişme de onlardan bir tanesi. Babasından miras kalan kıraç araziye fazla su istemeyen keçiboynuzu fidanı diken Musa Yorgancı hasadı için yıllarca bekledi. Ağaçlarına gözü gibi bakan girişimci, yıllarca bekledikten sonra aldığı meyvelerin kilosunu 20, pekmezini ise 50 TL'den satıyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde babasından kalan kıraç ve susuz araziye yıllar önce keçiboynuzu diken Musa Yorgancı (50), yıllarca ürün almayı bekledi. Olgunlaşan ağaçlarından son 3 yıldır ürün hasadı yapmaya başlayan Yorgancı, keçiboynuzunun kilosunu 10 ile 20 TL arasında sattığını söyledi.

3 YIL ÖNCE HASADA BAŞLADI

Adana'dan 80 yaban keçiboynuzu fidanı sipariş eden Yorgancı, bunları arazisine dikti. Fidanların tutunması için sadece 1 yıl su veren ardından aşılama yapan Yorgancı, fidanların meyve vermesi için 12 yıl sabırla bekledi. Yorgancı, kara harnup, Kıbrıs ballı harnup ve yabani harnup ağaçlarından 3 yıl önce meyve hasadına başladı.