Hepsiburada dev indirim günleri 14 15 16 Eylül

Trendyol'un ardından online alışveriş konusunda en çok kullanılan platformalardan biri olan Hepsiburada, sonbahar indirim kampanyasını duyurdu. Onlarca firmanın binlerce ürününde çok çeşitli indirimler uygulanırken 3 gün sürecek kampanyada müşteriler için önemli alışveriş fırsatları sunuluyor. Hepsiburada tarafından başlatılan indirim kampanyası 14 Eylül, 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde alışveriş platformu üzerinde satış yapan çok sayıda firma ürünlerini özel indirimlerle satışa sundu.