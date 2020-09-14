27 Temmuz'da 3. tediye ödemesinin yapılmasıyla birlikte son taksit ödeme tarihleri merak konusu oluyor. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu kapsamda ilk üç ödemeleri alan işçiler, dördüncü tediye taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. Peki, taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.