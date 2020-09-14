Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Korona virüs ile mücadelede gelinen son aşamanın nazarında tüm başvuru yapanlara maddi destek sağlayacak.. Devlet çocuk sahibi olan veya olacak olan ailelere çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri ile ailelere bir doğum sonrasında destek olmayı amaçlıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanmak için ise bazı şartlar bulunuyor. Çocuk parası ödemeleri ailelere doğumdan sonraki süreçte ödeniyor. Bu ödemeler çocuk sayısına göre değişmekte olup her doğum sonrası ailenin ekonomi bütçesine yardımcı olmak için hesabına yatırılıyor.
1300 TL'YE VARAN DEVLET DESTEĞİ
Çocuk parası ödemeleri ailelere doğumdan sonraki süreçte ödeniyor. Bu ödemeler çocuk sayısına göre değişmekte olup her doğum sonrası ailenin ekonomi bütçesine yardımcı olmak için hesabına yatırılıyor. Doğum destek parası almak için ise anne veya babanın sigortalı olup olmaması önemli değildir. Bu ödemeler devlet tarafından çok geniş kapsamlı sağlanmakta olup sgkbulteni.com olarak aşağıda yer alan belli başlı kuralların, şartların sağlanması durumunda ödenir.
Doğum parası başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sağlamları gereken koşulların başında Türk vatandaşı olmak şartı geliyor. Bu ödemeler anne veya babadan birisinin Türk vatandaşı olması durumunda sağlanıyor.
Doğum parası yardımları 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için alınabilir. Doğum sonrası bu parayı alamayanlar geriye dönük 5 yıllık süreçte bu ödemeyi alabilirler.
Son olarak ise yukarıda da belirttiğimiz gibi doğum parası almak için anne veya babadan en az birisinin Türk vatandaşı olması gerekiyor.
DOĞUM PARASI TUTARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk ailelere 300 TL ödeme yapılır. Bu tarihten sonra doğmuş ikinci çocuk ise ödeme tutarı 400 TL olur. Eğer aile Mayıs 2015 tarihinden sonra üçüncü veya daha fazla çocuğunu dünyaya getirmişse ödeme tutarı 600 TL ödeme alır. Yani bir aile 1300 TL'ye varan ödeme almış olur. Doğum parası yardımları için başvurular ise çocuğun kimlik çıkarması aşamasında yapılır. Bu aşamada yapılmadıysa başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri üzerinden bildirilebilir.
2022 Aylığı Yardımı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve silokozis aylığı olarak ödenen paralar 2022 aylığı yardımı başlığı altında ödeniyor. 2022 aylığı şartları arasında ise 2019 yılı için hane halkı kişi başına düşen gelirin 609 lirayı aşmaması şartı aranıyor.
Yapılan ödemeler ile 65 yaş maaşı olarak 606 lira engellilere ise engel oranlarına göre 483 lira ile 724 lira arasında düzenli maaş ödemesi yapılıyor.
Doğum Yardımı
Devletin ödediği doğum yardımı parası çocuk başına hesaplanıyor. İlk kez anne olan kadınlara devlet çocuk parası olarak 300 lira öderken, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira olmak üzere toplamda 1.300 lira çocuk parası ödeniyor.
Evde Bakım Maaşı
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olup bu nedenle başvurular da kurum tarafından kabul edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ya da ilçe müdürlükleri üzerinden kabul edilmektedir.
Evde bakım başvurusu için ilk adım olarak SYDV'lerden alınan sevk ile bakanlığın yetki verdiği sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Ardından ücretsiz olarak verilen sağlık raporu ile bu raporda belirtilen engellilik oranı üzerinden muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve ardından engelli aylığı bağlanıyor.
Elektrik Faturası Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin 80 liralık elektrik yardımı kapsamında 150 KW saatlik elektrik faturalarının aylık ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Elektrik faturası yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan devletten sosyal yardım alan kişileri işaret etmişti. Sosyal yardımdan kasıt yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylığı alan kişiler olurken bu da yaklaşık 2.5 milyon kişiyi kapsıyor.
Yani evde bakım aylığı alan kişiler, yaşlılık aylığı alan kişiler ve engelli maaşı alan kişiler için devletin elektrik yardımı alma imkanı doğmuş oldu. Devlet özellikle de kış günlerinde artan elektrik faturalarına ortak olarak aylık geçimlerinde son derece büyük sıkıntılar yaşayan kişilere destek olmuş oldu.
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Askerlik görevi için silah altına alınan kişilerin evli ise nikahlı eşlerine, değilse annesi ve babasına aylık 275 lira muhtaç asker ailesi maaşı ödeniyor. Muhtaç asker yardımı olarak 18 yaşından küçük çocuğu olan askerler için de ailesinin muhtaç olması durumunda çocuk başına devlet 100 lira maaş ödüyor.
Eşi Vefat Eden Dul Kadınlara Ödenen Devlet Yardımı
Dul kadınlara devlet muhtaç olmaları durumunda dul kadın yardımları kategorisinde devlet aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 lira ödeme yapıyor.